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DEM Parti Heyetinden İmralı'da ikinci görüşme hazırlığı: İşte öne çıkan tarih

DEM Parti İmralı heyetinin, siyasi parti turlarını tamamlamasının ardından ikinci ziyaret için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. 15 Ocak'ta yapılması planlanan ikinci İmralı görüşmesinden önce, heyetin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi
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DEM Parti Heyetinden İmralı'da ikinci görüşme hazırlığı: İşte öne çıkan tarih
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlatılan yeni sürecin ilk aşaması tamamlandı. İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından, DEM Parti heyeti Meclis'teki gruplarla görüşmeler yapmıştı. Bu görüşmelerde DEM Parti heyeti, Öcalan'ın mesajlarını parti temsilcilerine ileterek, sürecin başarıyla sonuçlanması için destek talep etmişti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapacaklar

Ardından Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet, Edirne’de Selahattin Demirtaş’ı, Kandıra'da Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından sürecin ilk bölümünü tamamlayan DEM Parti heyetinin birkaç gün içinde konuya ilişkin yapılan temaslara yönelik yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

İkinci İmralı görüşmesi ne zaman?

Bu görüşmelerin ardından yaptıkları temaslara ilişkin değerlendirmelerini ve siyasi partilerin yaklaşımlarını derleyen DEM İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için tekrar İmralı ziyaretine hazırlanıyor.

Ziyarete ilişkin kulislerde 15 Ocak 2025 Çarşamba günü işaret edilirken, heyet temsilcileri “Henüz bize bildirilen bir tarih olmadı” şeklinde bilgi verdi.

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