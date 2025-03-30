Onur Alp Yılmaz hakkında resen soruşturma başlatıldı
Bir televizyon kanalında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunan siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında resen soruşturma başlatıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz'ın, dün Halk TV ulusal medya yayınında, halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik söylemlerde bulunması üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.
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