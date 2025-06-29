"Onur Yürüyüşü" öncesi Beşiktaş’ta iki iskele kapatıldı: Çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbul Valiliği, 29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi güvenlik önlemleri kapsamında bazı toplu ulaşım noktalarını kapatma kararı aldı.

Bu kapsamda Şehir Hatları, Beşiktaş ilçesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa ve Tarihi Beşiktaş iskelelerinin saat 10:00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

Valilik kararı doğrultusunda yapılan düzenlemeyle birlikte, Beşiktaş kalkışlı ve uğramalı bazı vapur hatlarında sefer iptalleri ve güzergâh değişiklikleri uygulamaya konuldu.

Hangi hatlar iptal edildi?

Beşiktaş–Eyüpsultan Hattı

Beşiktaş–Kadıköy Hattı (09:15’ten sonraki seferler)

Beşiktaş–Adalar Hattı (10:00’dan sonraki seferler)

Beşiktaş uğraması yapılmayacak hatlar:

Boğaz Gidiş/Geliş (08:20’den sonra)

Eminönü–Rumelikavağı Hattı (09:00’dan sonra)

Uzun Boğaz Turu

Ortaköy–Beşiktaş–Eminönü Hattı

Çengelköy–Kuzguncuk–Beşiktaş–Kabataş Hattı

Şehir Hatları, gelişmelerle ilgili duyuruların resmi kanallardan yapılacağını belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 28 Haziran’da yaptığı açıklamada, Onur Yürüyüşü’ne ilişkin olarak, “Müsaade edilmeyecek, gereği yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.