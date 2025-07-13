Orgeneral Metin Gürak Astana'da temaslarda bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov'un resmi davetiyle Astana'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Astana'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Kamaletdinov'un resmi davetiyle Astana'ya giden Orgeneral Gürak, askeri törenle karşılandı.
Kazakistan Genelkurmay Başkanının resmî davetlisi olarak Astana’yı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, Kazakistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan KAMALETDINOV tarafından askerî törenle karşılanmış, ikili ve heyetler arası görüşmeler… pic.twitter.com/HcgKWvtvbU— TSK (@TSKGnkur) July 13, 2025
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Kazakistan Savunma Bakanı Tümgeneral Dauren Kosanov tarafından kabul edildi.
Vatan Savunucuları Anıtı'na çelenk sunan Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Savunma Üniversitesini, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'yu ve Kazakistan Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.