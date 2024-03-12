Oruç ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Oruç ne zaman bitiyor?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart pazartesi günü başladı. 2024 Ramazan ayı 9 Nisan salı günü sona erecek. Salı günü arefede son oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 cuma günü sona erecek.

1. Gün: 10 Nisan 2024 çarşamba

2. Gün: 11 Nisan 2024 perşembe

3. Gün: 12 Nisan 2024 cuma

Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Müslüman nüfusa sahip ülkelerde arife günü ve Ramazan Bayramını kapsayan günler resmî tatil ilan edilir. Diğer ülkelerde farklı uygulamalar olmakla birlikte İslam ülkeleri dışındaki bazı büyük firma ve devlet kurumları Müslüman çalışanlarına bayram izni verir.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olma ihtimali bulunuyor.