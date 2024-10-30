Otobüs bileti bulmak zorlaşacak! Ekspres seferler bazı illeri devre dışı bırakacak

Otobüs firmaları ekspres seferlerinde düzenlemeye gitti. Yolcuların artan talepleri nedeniyle firmalar Türkiye'nin en yoğun kullanılan hatlarından biri olan İstanbul-İzmir seferlerini ekspres şekilde düzenleme kararı aldı. Bu kararla birlikte çok sayıda otobüsün Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerde durmayacak olması tartışma yarattı.

Düşük maliyeti nedeniyle tercih ediliyor

Daha düşük maliyetli olması ve uçak korkusu yaşayanlar için tek seçenek haline gelmesi nedeniyle ulaşım sektöründe büyük bir pazar payını elinde tutan otobüs firmaları, müşterilerinin artan talepleri sonucunda ekspres taşımacılık kararı aldı. Sözcü’nün haberine göre, ilk aşamada Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs hattı İstanbul-İzmir arasında uygulanacak değişikliğe sevinenler kadar tepki gösterenler de bulunuyor.

Hiçbir şehirde durmayacak

Halihazırda İstanbul-İzmir rotasında sefer düzenleyen otobüsler, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerde durarak yolcu indirme ya da yolcu alma hizmeti veriyor. Ekspres hizmette ise yolcuların daha kısa sürede varış noktalarına ulaşmaları hedeflenirken, yolcu alma-bırakma noktaları yalnızca kalkış ve varış noktalarıyla kısıtlanacak. Bu seferlerin sayısının artması, rota üzerinde yer alan şehirlerde yaşayan vatandaşları ise olumsuz etkileyecek.

Otobüs bileti bulmak zorlaşacak

İstanbul ve İzmir hattında hizmet veren otobüslerin ekspres seferleri yaygınlaştırması nedeniyle Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar, ekspres olmayan yolculukları tercih etmek zorunda kalacak. Buna karşın firmaların, otobüs seferlerinin önemli bölümünü ekspres yolculuklara ayıracak olması, ara şehirlerden geçen otobüslerin sayısının belirgin şekilde azalmasına ve ara şehirlerde yaşayan vatandaşların daha zor bilet bulmasına neden olacak.