Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Neden Hapis Cezası Aldı?

Son birkaç ay içinde belediye başkanlarına yönelik korkutan iddialar ortaya atıldı. Öyle ki Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör suçlamasından hapis cezası alarak cezaevine gönderildi. Şimdi ise aynı senaryo Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ü de vurdu.

Peki CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tutuklandı mı, Sarıgül kaç yıl ceza aldı? İşte Sarıgül son durum…

MUSTAFA SARIGÜL NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Mustafa Sarıgül'ün aldığı hapis cezası, kamuoyunda büyük bir etki yarattı. Pek çok kişi, bu cezanın gerekçelerini, sürecin ayrıntılarını ve ne kadar süreyle hapis cezası verildiğini merak ediyor. Sarıgül'ün siyasi kariyeri ve toplumsal tanınırlığı nedeniyle konu, gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Peki, CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezasına çarptırıldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı?

CHP’li Tunceli’nin Ovacık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e terör örgütüne üyelik suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.