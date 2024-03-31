Oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmama cezası ne kadar?

Oy kullanmak zorunlu mu?

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

Oy kullanmama cezası ne kadar?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.



2023 Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlendi. Fakat 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olduğuyla ilgili bir bilgi henüz yer almıyor.

Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.