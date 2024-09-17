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Oyuncu İrem Sak'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti

İrem Sak'ın doktor olan babası İstanbul'da geçirdiği mide kanaması sonrası yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Oyuncu İrem Sak'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti
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Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu İrem Sak, baba acısıyla yıkıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

75 yaşında hayata veda eden Şemsettin Sak'ın cenaze töreni ise henüz bilinmiyor.

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