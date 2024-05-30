Oyuncu Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tuba Ünsal, FMF atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Ünsal, hayranlarını bilgilendirdi.

Ünsal, gece saatlerinde ani bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım"

Ünlü oyuncu ayrıca, 'Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedim' dedi.

FMF nedir?

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), genetik bir hastalık olup, en çok Akdeniz bölgesi kökenli insanlarda görülen otoinflamatuar bir bozukluktur. FMF, MEFV genindeki mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkar ve genellikle çocukluk veya genç erişkinlik döneminde başlar. Hastalık, periyodik olarak tekrarlayan ateş ve iltihaplanma ataklarıyla karakterizedir.

Tuba Ünsal kimdir?

Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de doğmuştur. Annesi el sanatları öğretmeni, babası asker. Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası var. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okudu, ortaokulu Şanlıurfa'da okudu. Liseye ise İzmir'de başlayıp bitirdi. Lisedeyken voleybol takımında ve tiyatro kulübündeydi. Üniversiteye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başladı. Birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamladı.

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldı. Ardından profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sonra Fransa'ya gitti. Birkaç ay burada'Kartal Sanat Tiyatrosu'na girdi. Ve burada 'Rıfat Ilgaz Sahnesi'nde oyunculuk yaptı.

Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde oynadı.