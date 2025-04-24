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Oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti!

Bir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin, 65 yaşında vefat etti.

Haber Merkezi
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Oyuncu Yavuz Çetin hayatını kaybetti!
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Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu.Memleketi Amasya’da uzun yıllar Resim öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.

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