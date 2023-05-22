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Özdağ, 2. tur kararını yarın açıklayacak

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. turuyla ilgili kararını yarın açıklayacak.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, partisinin Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. turuyla ilgili kararını yarın açıklayacağı bildirildi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs'ta Ümit Özdağ'ı ziyaret etmiş, ziyaretin ardından Özdağ, politikalara yönelik sorular sorduklarını ve yanıtlarını değerlendireceklerini belirterek, “Kısa süre içinde Türk kamuoyuna kararımızı açıklayacağız”. ifadesini kullanmıştı.

Aynı gün 14 Mayıs'ta Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin açıklama yapılmamıştı. Oğan'ın kararını bugün açıklaması bekleniyor.

 

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