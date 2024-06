Özel'den Erdoğan'a 'Muhalefetle ittifak olmaz' yanıtı

Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMM’de düzenlenen cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erken seçim açıklaması

Erken seçim ve siyasette normalleşme tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Özel "(Yerel seçimler) O günden bu yana yayınlanan anketlerde CHP her ay birinci parti durumunu muhafaza ediyor. Erken seçim talebi her an artıyor. Toplumun yarıya yakınında erken seçim talebi var" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi:

Ekonomi bu kadar kötüye giderken asgari ücrete zam yapmazsanız. Esnafı duymaz, para yok derken yandaşlar vergi ödemezse bıçak kemiğe dayanır. Değerlendirmem şudur; bence yıl tamamlanmaz. 1,5 yıl sonra erken seçimi olası görüyorum. Ben erken seçim ister miyim? Gelecek ay olsun isterim."

"Kimse muhalefetten normalleşme beklemesin"

Kimsenin muhalefetten normalleşme beklememesi gerektiğini ifade eden Özel, "İhtiyaç olduğunda görüşürüz, normali bu. Muhalefet görevini yapacak" dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı.

"Normalleşme en çok MHP’yi ve içindeki o iki kişiyle temsil eden bir odağı rahatsız etti. Normalleşme hukuka uymaksa onların hukuktan büyük kaygıları var. O odaklar MHP’yi belli bir yere çektiler ve iktidar ortaklarına rest çektirdiler. Dediler ki CHP ile yürüyün. Bizim bu 22 yılın sonunda AK Parti ile yürüyecek bir yolumuz olamaz. Dün Cumhurbaşkanı da şunu söyledi zaten; yani 'muhalefetle ittifak olmaz, diyalog olur' dedi. Ben de haftalardır bunu söylüyorum. Bir masa varsa etrafında oturunca bu masa ya ittifak masası olacak, ya da devrilecek savaş çıkacak... Siyaset böyle bir yer değil. Bazen rakibinizle oturur müzakere edersiniz. Bunlar başka bir şeydir. İktidar istenileni yapacak enflasyonu düşürecek, yoksulları bu cendereden kurtaracak. Yapabiliyor mu? Görünen yapamıyor. Muhalefet bu toplum kesimlerinin sesi olacak, mitingler yapacak yollara sürecek sesini duyuracak. Anketlere bakarsanız muhalefet görevini yapıyor.

Ben siyasette artık her şeyin normal ilerlemesi için üzerime düşen her şeyi yaparım. Muhalefetle de her türlü diyalogu kurarım, bayramlarda yine bayramlaşırız, ihtiyaç olduğunda yine görüşürüz. Normali budur.

Bu şartları dayatan MHP’nin çok arzuladığı o gerginlik siyasetini de bu ülke hak etmiyor, o oyunlara gelmeyiz. İstedikleri kadar tehdit etsiler sakinliğimizi koruruz, diyeceğimizi söyleriz. Sözden bir kelime geri, durduğumuz yerden bir adım geri durmayız.

Sayın Erdoğan’ın bazı kelimelerini acaba bunu MHP’ye mi diyor diye bir okuyun."