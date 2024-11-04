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Özel'in İmamoğlu-Yavaş çıkışına Tanju Özcan'dan yanıt: Sorumluluk almaktan çekinmem

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı "iki forvetimiz" olarak işaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına dahil olarak "Gerektiğinde 100 bin imza toplayarak aday olmaktan çekinmem. Sorumluluk almaktan çekinmem." dedi.  

Haber Merkezi
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Özel'in İmamoğlu-Yavaş çıkışına Tanju Özcan'dan yanıt: Sorumluluk almaktan çekinmem
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ederek, "2 tane forvetimiz" sözleri sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları gündem olmuştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da TV100'de katıldığı bir canlı yayında bu tartışmalara dahil olarak dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu.

"Sorumluluk almaktan çekinmem"

AK Parti eski milletvekili Ali Turan'ın "Senin Cumhurbaşkanı adayın olma durumun yok başkan" sözlerine yanıt veren Özcan "Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz. Bunun 6, 8 numarası var, kalecisi var. Gerektiği takdirde ben 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem ama inşallah gerekmez. Gerekirse de sorumluluk almaktan çekinmem. Bu ülkeyi gerçekten yönetemeyecek veya benim tereddütle karşılayacağım bir geçmişi olan birilerini muhalefet aday gösterirse, bu durumda tarihi vazife sayıp bunu yapmaya çalışırım." dedi. 

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