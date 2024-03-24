Özgür Demirtaş'tan sosyal güvenlik sistemlerine ilginç benzetme!

Ekonomist Porf. Dr. Özgür Demirtaş, bu defa dünyadaki Sosyal Güvenlik sistemlerine dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Çalışan nüfusun verdiği paraların, çalışmayan kesime emekli parası olarak dağıtıldığı Sosyal Güvenlik sistemlerini 'saadet zinciri' olarak tanımlayan Demirtaş, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte güvence paralarının zarara gireceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Demirtaş ayrıca bu sistemlerin çökmesine sebep olarak popülist siyasetçileri de örnek gösterdi.

Özgür Demirtaş şu paylaşımda bulundu:

"Dünyadaki Sosyal Güvenlik sistemleri birer Saadet Zinciridir.

Gençler çalışırken, sepete para atarlar.

Yaşlılar emekli olunca sepetten para alırlar.

Gençler sayıca fazlayken sistem işler... Aksi olunca bu Ponzi üstüne çöker.

Bir de sepete ELİNİ sokan popülist siyasetçiler vardır. O bambaşka bir zübük konusu"