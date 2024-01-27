Özgür Özel açıkladı: Yılmaz Büyükerşen'in yeni görevi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün; Porsuk Spor Salonu’nda düzenlenen Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve hayata geçirdiği projeler ile ilgili video izletildi. Konuşmaların ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu seçimlerde aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'in yeni görevini açıklayan Özel, Büyükerşen'in yeni kurulacak CHP'li Belediyeler Komisyonu'nun Genel Koordinatörü olacağını duyurdu.

Özel şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte hep birlikte olacağız. Kazım Başkan, Ahmet Başkan’la, dışarıdaki ilçelerimizdeki 12 başkanımızla. Ayşe Başkanımızla birlikte yazılan bu büyük tarihi, efsanevi hizmetleri hep birlikte sürdürüp daha iyiye götüreceğiz. Peki o sırada Yılmaz Büyükerşen ne yapacak? Ben size söyleyeyim, Yılmaz Büyükerşen ne evinde oturacak, ne de emeklilik yaşayacak. Yılmaz Büyükerşen’in bir eli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde, bir eli Türkiye’deki CHP’li belediyelerin üzerinde olacak. Buradan ilan ediyorum. İlk toplantıları 31 Ocak günü Ankara’da bütün büyükşehir belediyelerimizin temsilcilerinin, adaylarının ve yöneticilerinin olduğu bir çalıştay var. O çalıştay yerel seçim sürecinin değerlendirme çalıştayı. O çalıştayın açılışında ve başında olacak. Bundan sonra Yılmaz Büyükerşen; Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelerin yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, yapılan iyi projelerin diğer belediyelerde de uygulanması, hizmetlerin standardizasyonu ve geliştirilmesi ile ilgili CHP’nin oluşturduğu yeni kurulun Genel Koordinatörü’dür."

"Benim içim rahat"

Toplantıda Özgür Özel’in konuşmasından önce Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen konuştu. Büyükerşen, “Hayatta her şeyin bir sonu vardır. Hiçbir şey sonsuza dek devam etmez, edemez. Bir makamı, bir görevi bırakırken önemli olan; içinizin, vicdanınızın rahat olması; gözünüzün arkada kalmamasıdır. Hele bu; doğup büyüdüğünüz, bütün hayallerinizi, idealinizi ve yaşamınızı çok sevdiğiniz halkınızla birlikte geçirdiğiniz Eskişehir olursa… Benim içim rahat, vicdanım rahat ve gözüm arkada kalmayarak; görevimi ve sevgili şehrimi çok güvendiğim insanlara devrediyorum” dedi.