Özgür Özel: Devlet Bahçeli adım atacaksa kapımı kapalı tutmam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı.

“Herkes Devlet Bey ve AK Parti arasında bir uyumsuzluk olduğunu görüyor”

Çakır, “Adı belli olmayan” dediği yeni çözüm süreci tartışmaları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışlarını da Özel’e sordu. Bahçeli’nin CHP’ye yönelik sözlerinin “tam dışlayıcı, karşıya alıcı olmadığı” yorumu üzerine Özel “Devlet Bey’in oldukça sert, benim asla bir muhataba kullanmayacağım kadar hâlâ sert olsa da belli mesajlarında, kendi ölçütü içinde bazı kelimeleri özenle seçtiğini, bazı satır arası mesajları verdiğini görüyorum. Ama bu bir siyasi taktik mi? Siyasi hamle mi? Yoksa bir başka adım ve arayış mı? Bunu bilmiyorum. Aslında Türkiye’de siyaseti takip eden herkes de Devlet Bey ve AK Parti arasında bir uyumsuzluk olduğunu görüyor.” dedi.

“Devlet Bey bir erken seçiminin önünü açacaksa, o konuda son derece açığım”

Bahçeli ile AK Parti arasındaki uyumsuzluk tespitinin ardından Özel “Ama siyasi fal bakar gibi, siyasi müneccimliğe soyunmak benim pozisyonum açısından müsait değil” dedi. Yorumcuların bu çözümlemeleri yapacağını belirten Özel “Bu kadar sıkıntı varken, bu ülkeyi bir erken seçime götürme ve sonrasında da bu ülkenin Anayasa’ya, hukuka uygun, Anayasa’nın ilk dört maddesine sadık ve CHP’nin de altı okuna halel getirmeyecek şekilde yönetilmesi noktasında, Devlet Bey bir erken seçiminin önünü açacaksa ben o konuda son derece açığım.” diyerek devam etti.

“Bu ülkede iktidar el değiştirecek, Devlet Bey adım atacaksa kapımı kapalı tutmam”

Sözlerini sürdüren Özel “Benim söylemim değil, bütün geçmiş yaşamım ona bir teminattır. Bu ülkede iktidar el değiştirecek. Bu iktidarın el değiştirmesinde eğer, bu kötüye gidişat yerine bir seçim ve arkasından çok daha güçlü bir yönetim istiyorsa, Devlet Bey bu konuda bir adım atacaksa ben ona kapımı kapalı tutmam. Bu kadar net.” dedi.

“Tayyip Bey bir takvim içinde erken seçime gitmeyi düşünüyorsa, o takvimi konuşabiliriz”

Sözlerinin yalnızca Bahçeli’ye çağrı olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Özel “Devlet Bey de bu kadar yokluk, yoksulluk varken, bu ülkenin önünü açmak istiyorsa, Devlet Bey’e de kapımız açık. Tayyip Bey bir takvim içinde erken seçime gitmeyi düşünüyorsa o takvimi de konuşabiliriz. Ben gelecek sene kasımı söylemiştim. Ama bir erken seçim artık kaçınılmaz. Bunun çağrısını yapıyoruz. Biz Türkiye’de demokratik standartları yüksek bir seçimle iktidarı devralmak istiyoruz. Sonrasında da hukuka uygun davranmak istiyoruz.” diye konuştu.

“Devlet Bey ya taktik yapıyor ya da teknik hata yapıyor”

Bahçeli’nin PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis’ten konuşmasıyla terörün bitirilmesi çağrıları için Özel "Devlet Bey ya taktik yapıyor ya da teknik hata yapıyor. Taktik yapıyorsa kendi bileceği iş ama teknik doğru değil. Dünyada çatışmalı süreçlerin nasıl çözüldüğü belli. Gerçekten evrensel kazanımlar var bu konuda. Orada artık insanlar bunu satır satır yazmışlar. İşte müzakerelerden önce bir ön müzakere dönemi. Sonra karşılıklı mutabık kalınan jestlerin gerçekleştirilmesi. Daha sonra üzerinde mutabık olunmayan jestlerin karşılıklı yapılması. Sonra müzakerenin sürdürülmesi, sonuç evresi, takip evresi. Burada da bir sürü mekanizma var.” yorumunu yaptı.

Bahçeli’nin Öcalan çağrısına benzetme: “‘Apandisit ameliyatını Vikingler gibi yapacağız’ diyor”

Özgür Özel, Medyascope yayın yönetmeni Ruşen Çakır’a, Bahçeli’nin açtığı tartışmayı apandisit ameliyatı benzetmesiyle değerlendirerek “İnsanlık üç bin beş yüz yıldır ameliyat yapıyor. Son geldiğimiz noktada apandisitin alınması gerekiyorsa önce tahliller, tomografi, ultrason. Bir moral iğnesi yapıyorlar. Sonra her ihtimale karşı bir oksijen veriyorlar. Ondan sonra destek. Biraz uyuşturuyorlar. Sonra üç kesi yapıyorlar. Özel bir şekilde patlak apandisiti güzelce alıyorlar ve yüzde 100 başarılı. Devlet Bey diyor ki ‘Apandisit ameliyatını Vikingler gibi yapacağız. Kamayı saplayacağız, sonra elimi sokacağım, o apandisiti kendim çekip alacağım oradan.’ E patlayacak, hasta da ölecek. Bu denenmiş, şu anda insanlar Vikingler gibi apandisit ameliyatı yapmıyor artık. O yüzden Devlet Bey’in önerdiği yöntem olmuyor.” dedi.

“Terör örgütlerinin başına ‘Meclis’te konuş’ deyip de terörü çözebilen bir ülke yok”

Özel “Yani terör örgütlerinin başlarına ‘Gel Meclis kürsüne çık, konuş ve bu iş bitsin’ deyip de terörü çözebilen bir ülke yok. Ama bu terörün sebebi neydi? Biz buraya neden geldik? Hangi yanlışları yaptık? Elbette haklıyız, ülkemizi böldürmek istemiyoruz. Elbette acımız çok. ‘Bu sorunu nasıl çözeriz’ diyen, öncesinde bir müzakere götüren, sonrasında şeffaf, adil ve hesap verebilir meşru zeminler yaratan, genelde parlamento olan bu zeminde bunu yapan, sonrasında toplumsal mütabakata varan bir süreç." ifadelerini kullandı.