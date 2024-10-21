Özgür Özel, Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti

CHP lideri Özgür Özel, bölge gezisi öncesi Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ediyor. Ziyaret öncesi Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özel'e verdi.

Özel'in çağrı metnini okuması bekleniyor

Demirtaş çağrı metninde İstanbul Sözleşmesinin yeniden imzalanması ve sözleşmede yer alan tüm maddelerin uygulanması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı. Ziyaretin ardından Özel'in, Demirtaş'ın vereceği çağrı metnini okuması bekleniyor.

Özel yarın grup toplantısından sonra Diyarbakır’a gidecek ve 5 gün sürecek bölge turunda, Diyarbakır ile birlikte Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı ziyaret edecek.