Özgür Özel, Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş ile görüşmek amacıyla Edirne Cezaevi’ni ziyaret etti. Demirtaş'ın avukatları, ziyaret öncesinde lider Özel’e, Demirtaş’ın kaleme aldığı çağrı metnini iletti.
CHP lideri Özgür Özel, bölge gezisi öncesi Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ediyor. Ziyaret öncesi Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özel'e verdi.
Özel'in çağrı metnini okuması bekleniyor
Demirtaş çağrı metninde İstanbul Sözleşmesinin yeniden imzalanması ve sözleşmede yer alan tüm maddelerin uygulanması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı. Ziyaretin ardından Özel'in, Demirtaş'ın vereceği çağrı metnini okuması bekleniyor.
Özel yarın grup toplantısından sonra Diyarbakır’a gidecek ve 5 gün sürecek bölge turunda, Diyarbakır ile birlikte Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı ziyaret edecek.
Bu çağrı metninin hazırlanmasında bile bana öğretmeye, katkı sunmaya devam eden mücadeleci tüm kadınlara selam ve teşekkürlerimle...— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) October 21, 2024
Jin Jîyan Azadî
Kadın Yaşam Özgürlük pic.twitter.com/Bg2tVcgUQj