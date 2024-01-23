Özgür Özel: Emeklileri mücadele ve direnişe davet ediyorum

Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 49,25'e çıkarıldığını açıkladıktan sonra X sosyal medya platformu üzedinden bir paylaşımda bulundu.

Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücretele eşitleneceği zamana kadar, '7 bin liralık zammı alana kadar' mücadele edeceklerini ifade etti.

İşte CHP Genel Başkanı Özel'in paylaşımı:

"Milletin derdi zam, zam, zam. Bu zammı alacağız. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapacak, 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadele ve direnişe davet ediyorum."