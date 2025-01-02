Özgür Özel'den emekli aylığı çağrısı: Yasal düzenleme yapılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da düzenlenen Spil Çocuk Evi açılışında açıklamalarda bulundu. Özel, CHP’li belediyelerin halk odaklı ve yoksulları gözeten bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgularken, hükümetin ekonomik politikalarını da sert bir dille eleştirdi.

"Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 80"

Yeni asgari ücreti eleştiren Özel, "İlk kez yeni yılda çalışanın cebinepara konulmadı, alındı" dedi. 22 bin 104 liralık asgari ücretin bugün sadece 4,5 gram altın alınabileceğini kaydeden Özel, "Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 80" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammının hedef enflasyon üzerinden yapılan hesaplamayla verilmesine tepki gösteren Özel, en düşük emekli aylığı için de mutlaka bir yasa düzenlemesi gerektiğini söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Geçim yoksa seçim var" dedi.