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Özgür Özel’den emekli maaşı hesabı: Bu kez altınla değil hurma ile yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Etimesgut'ta iftar programına katıldı. Özel, en düşük emekli maaşını bu kez altın hesabıyla değil, hurma ile yaptı. Özel, “Tayyip Bey, altın hesabı yapmama kızıyor. Ben bu kez hurma hesabı yapacağım. En düşük emekli maaşıyla o dönem 108 kilo alınırken, şu an 21 kaç kilo hurma alınıyor” dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel’den emekli maaşı hesabı: Bu kez altınla değil hurma ile yaptı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan’ın ilk iftarını Ankara Etimesgut'ta yaptı. Özel, iftar programında yaptığı konuşmada daha önce altın ile yaptığı en düşük emekli maaşını bu kez hurma hesabıyla yaptı.

Özgür Özel’den hurma hesabı

Özgür Özel en düşük emekli maaşı üzerinden yaptığı altın hesabını bu kez hurma ile yaptı. Özel şunları söyledi:

“Tayyip Bey, altın hesabı yapmama kızıyor. Bırak diyor altın hesabını. Tayyip beyi üzmemek için altın hesabını bir kenara bırakıyorum. Şimdi ona hepinizin huzurunda yeni bir hesap yapıyorum. Ben de bu kez  hurma hesabı yapacağım. Hepiniz 1 hurmayla oruçlarınızı açtınız. O  bir hurma Sayın Erdoğan geldiğinde 2002 yılında kilosu 2 TL’ymiş. Bugün 670 TL olmuş. Yani hurmanın fiyatı 335 kat artmış"

Emekli kaç kilogram hurma kaybetti?

Özel, hurma fiyatına göre emeklilerin kaybını hesapladı. Özel,  "En düşük emekli maaşıyla bu iktidardan önce 108 kilo alınırken, bugün en düşük emekli maaşı ile sadede 21 kilogram hurma alınıyor. Burdan Tayyip beye selam olsun. Allah orucunu kabul etsin. Ramazanı iyi geçsin. Ama iktidara geldiği gün 108 kilo hurma alan en düşük emekli maaşı, bugün 21 kilo alıyorsa bu emekliler nasıl geçinsin Tayyip bey?” diye konuştu. 

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