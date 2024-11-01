Özgür Özel'den Erdoğan'a dava yorumu: Bu tip taktik hamleleri çok gördük

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı davalarla ilgili soruları yanıtladı. Özel, "Hakaret duymadan duymuş gibi yapıp dünkü konuşmadan hakaret çıkarıp, sanki mağdur eden değilmiş, mağdur olan Esenyurt ve CHP adayına oy verenler değilmiş gibi kendisine bir mağduriyet devşirmeye çalışıyor" dedi.

Açılan davalar için, "Taktik bir hamledir" yorumunu yapan Özel şunları söyledi

: "Bu tip taktik hamleleri Erdoğan'dan çok gördük. Aldanmayız, oyuna gelmeyiz. Biz milletimizin takdir ettiği çizgide doğru, özgüvenli ve halkın temel sorunlarına odaklanan siyasetimiz sürdüreceğiz. Bütçe geliyor ve bu bütçe milletim bütçesi değil. Geçen sene 660 milyar vergi gelirlerinden vazgeçme kalemi vardı, 701 milyara çıkardı. Yine aynı kişileri koruyup emekliye 33 milyarı bulamıyor. Biz bunun üstünde tepineceğiz. O istediği kadar başka şeylerin üstünde tepinsin."