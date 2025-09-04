Özgür Özel'den Gürsel Tekin'e "randevu" yanıtı: Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyumuna randevu vermem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de açıklamalarda bulunuyor.

Özel, CHP'ye yönelik soruşturmalar, 15 Eylül'de görülecek "mutlak butlan" davası ve İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına ilişkin soruları yanıtlıyor.

CHP'nin davalarla meşgul edilerek iktidar yürüyüşlerinin engellenmeye çalışışdığını beklirten Özgür Özel, şunları söyledi:

"İki sene önceki bir seçimin iftiralarıyla, isimlerini anmak istemeyeceğim çirkin profillerin ortaya attığı iğrenç iddialarla ilgili bir tek kanıt yok dosyada. Bu dosyaya bir tek biz bakmıyoruz, bir tek kanıt olsa yandaş gazetelerin manşetlerinde olurdu. Maksat CHP'yi karıştırmak.

İki senede birbirimize düşmek bir yana, delegeler iradelerini tazeledi. Orada bir şey bulamayınca İstanbul İl Kongresi'ne yöneldiler, yine olmadı. Bir mahkeme bulup dosyayı ona verdiler. Amaç yürüyen kongre sürecini bozmak.

"MHP ve AKP gerçek anlamda mücadele edemiyor"

"Halk TV yayınında arkadan vuranlar diye siyasi rakiplerimize, MHP ve AKP'ye söyledim. Birisi arkadan vurma, diğeri yere düşene vurmak kültüründen geliyor. Mertçe karşımıza çıkıp siyasi rekabet yapıp gerçek anlamda mücadele edemiyorlar. Paçalarından pislik atıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında gittiğimiz 51 meydandaki mitingin hiç dolmadığı olmadı. Erdoğan'ın yargılandığı akbil dosyaları yolsuzluk dosyaları milletvekili olduğu günden beri bekliyor. Sonra hallettiler onları da. Pislikleri paçalarından akıyor ama bize dönüyorlar.

Karşımıza suça bulaşmış, bu memlekette normal bir seçim kazanma ihtimali kalmamış bu nedenle gözü dönmüş bir iktidar ve ortağı var. Buna karşı mücadele ediyoruz."

Gürsel Tekin'in randevu talebi

CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması ve Gürsel Tekin başkanlığındaki heyetin kayyum alarak yönetime atanmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Yıllarca aidat ödememesini, bir gün önce ödemesini siz değerlendirin. Kendisiyle bu işler konuşulmuştur konuşulmadan böyle şey yapmazlar zaten. Gürsel Tekin ismi üzerinden de konuşmak istemiyorum. Yerel seçimlerde Kadıköy'den aday olmak istedi. Biz de enerjisine ve projesine inandığımız için başka bir arkadaşı aday yaptık. O süreçte Gürsel Bey sinirlendi ve istifa etmek istediğini söyledi. Ben fevri davranmasının doğru olmadığını söyledim ama kendisi istifa ettiğini ilan etti.

Kayyum görevini kabul eden kişiyi, geçmişte siyaset yaptığımız kişiden ayırırım, burada kişilik değişmiş oluyor, bunu kabul etmemek lazım. Kabul ettiğini duyduğumuzda partiyle ilişkisinin kesilmesini istedim.

"Kayyuma randevu vermem"

Ben Gürsel Tekin'e randevu veririm. Ama Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyumuna randevu vermem. O duruşunu netleştirmesi lazım. Eğer İstanbul delegelerinin imzalarını topladığını, 15 gün içinde başkanlarını seçeceklerini söylerse tamam ama Gürsel Tekin cenazeden bahsediyor, kokacakmış bilmem ne. Ne cenazesi ne kokacak. Ortada bir cenaze varsa adalet cenazesi var. Herkes söylediği lafın nereye gideceğini bilecek."

Yapılan operasyonların amacının, CHP'li belediyeleri hizmet edemeyecek noktaya getirmek olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Sayıştay'ın yıllardır baktığı, onay verdiği dosya duruyor. İstanbul'a bir başsavcı geliyor, 'Erdoğan'ı yenme suçu' üretiyor. 2019 öncesi kalsın diyor ve 2019 sonrasındaki dosyaları istiyor" dedi.