Özgür Özel'den HAK-İŞ'i ziyareti: Asgari ücrete temmuzda zam yapılmaması dayanılabilir bir noktada değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması talebiyle işçi sendikalarına ziyaretlerine devam ediyor.

Dün DİSK ve TİSK'i ziyaret eden Özgür Özel, bugün saat 09:30'da HAK-İŞ'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, ''Dün her iki konfederasyon ziyaretinde de konuştuk. Hem emek sermaye çelişkisi hem Türkiye'de siyasi kutuplaşmaya rağmen bu zorlu şartlarda konfederasyonların ve işçi ile işveren örgütlerinin farklı yönelimlerine rağmen ortaya koydukları dil siyasete örnek olacak bir dildir'' dedi.

''Seçimde 4 kez zam vaadi veren iktidar, temmuzda ara zam bile yapmadı''

İktidarın verdiği vaatleri tutmadığını ve asgari ücretin açlık sınırının dahi altında kaldığında belirten Özel, şunları söyledi:

''Bir de bu işçilerin ailesi var. Ailelerin giderleri var. İnsanca yaşam için ihtiyaç duyulan refah payı var. Bu asgari ücretin zorunlu ihtiyaçlara bile yetmediği açık.

2023'te Cumhurbaşkanlığı ve parlemento seçimleri oldu. Bu seçimde milletimizi vaatleri duydu ve ona göre oy verdi. O zorlu rekabet. sürecinde herkes vaatte bulundu. Sayın Erdoğan memur alımlarında mülakatı kaldıracağını söyledi. Bu konuda gençlerin en büyük eleştirisi hala mülakat yapmaları.

Bunun Erdoğan'a bir maliyeti var. Bu memleketin işçilerine şunu söyledi: Enflasyonist ortamlarda asgari ücrete bir kez zam yapmak doğru değil, daha önce iki kez temmuzda zam yaptık, bundan sonra yılda 4 kez enflasyona göre ayarlama yapmak lazım.

Bunu söyledikten sonra biz yüzde 80'e varan enflasyonları gördük, TÜİK yüzde 65'leri ilan etti. Seçimi kazandıktan sonra, bırakın 4 kez zammını temmuz ayında bile zam yapılmadı.

Bu senede zammı gerçek enflasyona göre değil beklenen enflasyona göre vereceğiz dediler. Bunun bedelini niye işçi ödüyor? 22 bin lira gibi kimsenin geçinemeyeceği bir ücret belirledir ve geçen 4 ayda TÜİK'e göre yüzde 14'lük enflasyon, ENAG'a göre yüzde 25'lik enflasyon, 5 bin liralık ocak zammını da yuttu gitti.''

''Asgari ücreti bir maliyet kalemi olarak kabul edemezsiniz''

Asgari ücretin taban ücret olmaktan çıkıp ortalama ücret haline geldiğini ve ara zam için derhal çalışmalara başlanması gerektiğini vurgulayan Özel, ''Asgari ücret dediğiniz her iki kişiden birinin aldığı ücret Türkiye'de. Asgari ücret bazı değerlendirmelere göre ortalama ücret olmuş durumda.

Asgari ücret bir taban ücret olmaktan çıkıp genel ücret olmuş durumda. Almanya'nın yüzde 9'u asgari ücret alıyorlar.

Bu şartlar altında asgari ücretin temmuz ayında zamlanmaması kabul edilebilir, dayanılabilir bir noktada değil. Biz bu konuyu siyaset üstü ele alalım diyorum. Bu konu sadece sosyal demokrat bir partinin, sendikaların konusu değil tüm siyasetin konusudur.

Derhal asgari ücret komisyonunun toplanmasını, temmuzda kapsayıcı bir şekilde, tüm konfederasyonları dahil edilip, ortak talebin dikkate alınıp bu işin çözülmesini bekliyoruz. 'Krizi biz çıkaracağız, bedelini emekçiler ödeyecek' böyle bir şey yok. Asgari ücreti bir maliyet kalemi olarak kabul edemezsiniz.

Emeği var edecek, yok etmeyecek bir ücrettir. Devletin ve işverenin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Sektör sektör sorunlar konuşulabilir, geçiş dönemleri konuşulabilir, devlet desteği konuşulabilir. Her şeyi konuşmalıyız ama en çok da en haklı talep olan asgari ücrete ara zam talebini konuşmalıyız'' diye konuştu.