Özgür Özel'den İsrail'in okul saldırısına tepki: Daha fazla ses yükseltilmeli
İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okula düzenlediği saldırıyla ilgili paylaşım yapan CHP lideri Özgür Özel, "Saldırıyı lanetliyor, bu barbarlığa karşı uluslararası toplumdan daha fazla ses yükseltmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in, Nusayrat Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait, yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin paylaşımda bulunan Özel, "İsrail'in, Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okuluna düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu barbarlığa karşı uluslararası toplumdan daha fazla ses yükseltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
İsrail ordusunun Gazze’de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Millerler okuluna düzenlediği saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.