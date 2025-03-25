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Özgür Özel'den olağanüstü kurultay yazısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan'da toplanacak olağanüstü kurultaya ilişkin yazısı TBMM'deki CHP Grup Başkanvekilliği'ne iletildi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den olağanüstü kurultay yazısı
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BirGün'deki habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanmaması için yapılacağını açıkladığı olağanüstü kurultay hakkında TBMM'deki CHP Grup Başkanvekilliği'ne yazı gönderdi.

Buna göre CHP'nin 21. olağanüstü kurultayı 6 Nisan Pazar günü saat 10:00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılacak kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasının ardından PM ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.

Özel, 21 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, partiye kayyum atanacağına dair duyumlar aldıklarını ve bunun gerçekleşmemesi için iki hafta içinde olağanüstü kurultaya gidileceğini duyurmuştu.

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