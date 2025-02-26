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Özgür Özel'den "sahte diploma" açıklaması: Erdoğan'ın diplomasının olmadığı açık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan "sahte diploma" soruşturması hakkında konuştu. Özel, "Erdoğan'ın diplomasının ve o dönem okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığı açık" dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den "sahte diploma" açıklaması: Erdoğan'ın diplomasının olmadığı açık
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDK soruşturması kapsamında İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un tutuklanması sonrası EMEP'e yaptığı ziyaretin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan "sahte diploma" soruşturması hakkında konuştu. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının olmadığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Ülkeyi yöneten kişinin diploması tartışmalı iken böyle bir tartışmayı başlatmak Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarını gösteren bir şey. Sonucun ne olacağı biline biline o diplomanın iptalinden medet uman, aciziyetinden başka bir şey değildir. Erdoğan'ın diplomasının olmadığı, o dönem okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığı açık."

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