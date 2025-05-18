Özgür Özel’den Türkan Saylan mesajı: Bizlere emanet ettiği ideallerine sahip çıkmaya destek olmaya devam edeceğiz

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, vefatının 16. yıldönümünde anılmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan’ı şu sözlerle andı:

“Ömrünü kız çocuklarının eğitimine, kadın haklarına ve bilime adayan; Cumhuriyet’in izinden hiç ayrılmayan Türkan Saylan’ı, vefatının 16. yılında saygı ve rahmetle anıyorum.

Bizlere emanet ettiği ideallerine, hedeflerine ve kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne sahip çıkmaya, destek olmaya, yan yana koşmaya hiç durmadan devam edeceğiz.”