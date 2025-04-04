Özgür Özel'e rakip oldu! CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylığını açıkladı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanlığına resmen adaylığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığı açıklayan Ümit Uysal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Birleşe Birleşe Kazanacağız

Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor.

Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır.

Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığı Açıklamamız



Birleşe Birleşe Kazanacağız



Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.



Yaşanan olağanüstü gelişmeler… pic.twitter.com/YBU4rBbuhL — ÜMİT UYSAL (@Av_umituysal) April 4, 2025

Ümit Uysal kimdir?

Ümit Uysal 1970 yılında doğdu. 1991 yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Memleketi Antalya'da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu ve gençlik üyelerinin başkanlıklarında görev yaptı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi. 2019 yerel seçimleri ile güven tazeleyen Uysal, Mart 2024'te yüzde 62,3'lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi. Uysal evli ve iki çocuk babasıdır.