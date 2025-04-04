ABD'li Senatör Murphy: İmamoğlu’nun tutuklanma kararına Trump onay verdi
ABD'li Senatör Chris Murphy, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. Türkiye’deki gelişmeleri değerlendiren Murphy, "Muhtemelen tutuklanma kararına Trump onay verdi" ifadelerini kullandı.
ABD'li Senatör Chris Murphy, katıldığı bir yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla tutuklandığını iddia etti.
ABD’de Joe Biden’ın partisi Demokrat Parti’nin üyesi Connecticut Senatörü Chris Murphy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında konuştu.
"Muhtemelen Trump onay verdi"
Murphy, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra geldiğine dikkat çekti.
Chris Murphy, "Muhtemelen tutuklanma kararına Trump onay verdi" ifadelerini kullandı.