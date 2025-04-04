  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ABD'li Senatör Murphy: İmamoğlu’nun tutuklanma kararına Trump onay verdi
Takip Et

ABD'li Senatör Murphy: İmamoğlu’nun tutuklanma kararına Trump onay verdi

ABD'li Senatör Chris Murphy, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. Türkiye’deki gelişmeleri değerlendiren Murphy, "Muhtemelen tutuklanma kararına Trump onay verdi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'li Senatör Murphy: İmamoğlu’nun tutuklanma kararına Trump onay verdi
Takip Et

ABD'li Senatör Chris Murphy, katıldığı bir yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla tutuklandığını iddia etti.  

ABD’de Joe Biden’ın partisi Demokrat Parti’nin üyesi Connecticut Senatörü Chris Murphy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında konuştu. 

"Muhtemelen Trump onay verdi"

Murphy, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra geldiğine dikkat çekti.

Chris Murphy, "Muhtemelen tutuklanma kararına Trump onay verdi" ifadelerini kullandı.

Trump: Zengin olmak için harika bir zamanTrump: Zengin olmak için harika bir zamanDünya
Mehmet Şimşek: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğizMehmet Şimşek: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğizEkonomi
Stratejist Hakan Akbaş: Ek vergiler Türk ihracatçısına ABD ve AB'de fırsat yaratabilirStratejist Hakan Akbaş: Ek vergiler Türk ihracatçısına ABD ve AB'de fırsat yaratabilirEkonomi
Gündem
DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Özgür Özel'den eski genel başkanlara kurultay daveti
Özgür Özel'den eski genel başkanlara kurultay daveti
Deva Partisi Lideri Babacan: Uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz
Deva Partisi Lideri Babacan: Uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör sorununun çözümünde süreç istediğimiz gibi ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör sorununun çözümünde süreç istediğimiz gibi ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı
Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı