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Pegasus uçağı İzmir'e acil iniş yaptı

Pegasus'a ait olan ve Londra-Antalya seferi yapan uçak, bir yolcunun, kendisini uyaran diğer yolculara yolculara ve kabin ekibine saldırması üzerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haber Merkezi
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Pegasus uçağı İzmir'e acil iniş yaptı
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Pegasus Havayolları'nın PC-5822 sefer sayılı TC-NBH kuyruk tescilli Londra-Antalya seferini yapan uçağı, bir yolcunun olay çıkarması üzerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.

Anlatılanlara göre yolcu, önce yanındaki yolculara daha sonra da kabin ekiplerine sözlü tacizde bulundu. Olayın tartışmaya dönüşmesi üzerine pilot, İzmir Adnan Menderes Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş yapacağını belirterek park yerine polis talep etti.

Dün akşam yaşanan olayda; uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına inerken yolcu gözaltına alındı. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak seferini tamamlamak üzere 19.10'da İzmir'den havalandı.

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