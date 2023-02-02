Pierre Loti Lisesi geçici olarak kapatıldı

İstanbul'da bulunan Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesi geçici olarak kapatıldı.

Lisenin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.