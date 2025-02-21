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Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit oldu
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MSB, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" açıklamasına yer verildi.

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