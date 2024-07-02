PKK/KCK'nın İsveç kadın yapılanması sorumlusu Zozan Baransson yakalandı
PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson Mardin/Nusaybin’de yakalandı.
MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson’ı Mardin/Nusaybin’de yakaladı.
Örgütle ilişkisini reddetti
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Mardin Jandarma İl Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik ortak düzenlediği operasyonda PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından olduğu belirtilen İsveç vatandaşı Zozan Baransson, Nusaybin’de yakalandı. Gözaltı sürecinde örgütle ilişkisini reddeden Baransson, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.