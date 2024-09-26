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Polis katili Yunus Emre Geçti'ye Casperlar çetesi sahip çıktı! Tehditler savurdular

Ümraniye'de 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'ye "Casperlar" isimli çete sahip çıktı.

Haber Merkezi
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Polis katili Yunus Emre Geçti'ye Casperlar çetesi sahip çıktı! Tehditler savurdular
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"Casperlar" olarak bilinen bir çete, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, Ümraniye'de 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'ye destek verdi. "Sizde memur, bizde kardeş bitmez" mesajını paylaşan çete, devleti küstah bir üslupla hedef aldı.

Skandal sözlerle tehditler savurdular

Skandal sözlerle tehditler savuran çete, Yunus Emre Geçti'ye hapiste bakımlarını üstleneceklerini belirterek "kötü muamele" sebebiyle polislerden de şikayetçi olacaklarını bildirdi.

Bahçelievler Devlet Hastanesine yapılan saldırıdaki motorları da Yunus Emre Geçti'nin temin ettiği ortaya çıktı.

Hastane saldırısında da isimleri geçiyor

Bahçelievler'de, 31 Ağustos 02.50 sıralarında, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servisine motosikletle yapılan saldırının altından Daltonlar - Casperlar çete hesaplaşması çıkmıştı. Bu olaydan birkaç gün önce Bahçelievler'de Daltonlar çetesine üye 3 kişiye saldırı düzenlenmişti. Bunun daha öncesinde ise Casperlar çetesine saldırı yapıldığı iki çetenin hesaplaşmayı sürdürdüğü öne sürülmüştü. Casperlar çetesi bu açıklamasında Yunus Emre Geçti'nin hastane saldırısında motosikletleri temin eden kişi olduğunu açıkladı.

"Polisleri şikayet edeceğiz"

Ayrıca çete Geçti'nin çöp poşeti giydirilerek kötü muamele gördüğünü öne sürerek "Biz Yunus Emre Geçti'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılarız, kimseye ihtiyacımız yok. Ayrıca İnsan Hakları Mahkemesinde kötü muamele yapan polisleri şikayet edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz" dedi. Ümraniye'de kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı.

"Annesi çıkıp saçma sapan açıklama yapmış"

"Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna duyuru... Bildiğiniz üzere bir savaşın içindeyiz ve intikamımız için geçtiğimiz haftalarda Bahçelievler Devlet Hastanesine istemeden de olsa bir saldırı yapmak zorunda kaldık, asker ve polis yaralandı. Hastane saldırısında motoru temin eden kişi "Yunus Emre Geçti" kardeşimizdi. Karakolda bunu öğrenen polisler kendisine eziyet ve zulüm etmeye çalıştılar. Emre kardeşimiz de karakoldan firar ederek bir polise hakkını vermiştir. Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır. Yunus Emre'nin silahşör olduğunu da herkes bilir. Annesi çıkıp aslan oğlu hakkında saçma sapan açıklama yapmış. Biz Yunus Emre Geçti'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılarız, kimseye ihtiyacımız yok. Ayrıca İnsan Hakları Mahkemesinde kötü muamele yapan polisleri şikayet edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz."

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