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Polis memuru Mesut Acar şehit oldu

Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu.

Haber Merkezi
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Polis memuru Mesut Acar şehit oldu
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Şanlıurfa'da polis memuru Mesut Acar şehit oldu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Acar'ın, şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, sevenlerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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