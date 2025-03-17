Bank Pozitif, Payfix ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı

Payfix isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası'nın yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bankanın ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 31’i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart’ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork’un da bulunduğu 31 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan, 20 kişinin ise emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Erkan Kork tutuklandı

Soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklandı, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında Bank Pozitif, Payfix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork da var.

Payfix’i yasa dışı bahis sitelerine entegre ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork’un, 2014’ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti.

Şüpheli Erkan Kork'un finansal sisteme Troyin Bilişim isimli şirketle girdiği ve planlı şekilde Türkiye’de yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temasta bulunduğu anlaşılan soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel sistem oluşturarak Payfix’i kurduğu saptanmıştı.

Bahisten elde edilen parayı maskelediler

Soruşturmada tespit edilen 59 şüphelinin özellikle Payfix isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü kişiler adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturdukları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edilmişti.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 7258 sayılı yasaya muhalefet suçlarından yürütülen soruşturmada, savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 43 şüpheli yakalanmıştı.

Flash Haber TV’ye el konuldu

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork’a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Flash Haber TV isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmuştu.