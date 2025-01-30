Prof. Dr. Çelik, Bakan Şimşek’in emekli maaşı hesabına karşı çıktı, rakamları paylaştı

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve DİSK-AR araştırmacısı Prof. Dr. Aziz Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partinin Genel Merkez binasında düzenlenen AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ndeki "En düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14 bin 500 liraya çıkmış durumda 40 dolardan 400 doların üzerine çıkmış. 10 katlık artış var" açıklamalarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Şimşek'in açıkladığı verilerin çarpıtıldığını belirten Çelik "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylediklerinin hangi birini düzeltelim! Mehmet Bey verileri alenen çarpıtmış!" dedi ve 2002 yılın dair verileri paylaştı:



Aralık 2002'de Bakan Beyin partisi iktidara geldiğinde,

Net asgari ücret: 184 TL

184 TL İşçilerin en düşük emekli aylığı: 257 TL

257 TL En düşük memur emekli aylığı: 376 TL

376 TL En düşük esnaf emekli aylığı: 150 TL idi.

"Sizin en düşük emekli aylığı dediğiniz 66 TL en düşük emekli aylığı değildi"

Çelik "Sizin en düşük emekli aylığı dediğiniz 66 TL en düşük emekli aylığı değildi. Emeklilerin çok küçük bir kesimin yararlandığı Bağ-Kur Tarım emeklisi aylığı idi. BağKur tarım sigortalılarının sigortalılar içindeki payı yüzde 1,5-2 arasındadır. Emekliler arasındaki en büyük grup işçilerdir. Konuyu çarpıtmayın!" ifadelerine yer verdi.

"Şimşek'in hesabına göre en düşük memur emekli aylığı şu an 45 bin TL olmalıydı"

Çelik, Bakan Şimşek’in hesaplamasına göre olması gereken rakamları paylaşarak "En düşük işçi emekli aylığı 2002’de partimiz iktidara geldiğinde asgari ücretin yüzde 39,6 üzerindeydi. Bu hesaba göre şu anda 31 bin TL civarında olması gerekirdi. En düşük memur emekli aylığı asgari ücretin yüzde 104 üzerindeydi. Bu hesaba göre şu an 45 bin TL olmalıydı. En düşük esnaf emekli aylığı ise asgari ücretin yüzde 81,5’i düzeyindeydi. Şu an 18 bin TL olmalıydı!" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verileri

"En düşük emekli aylığını asgari ücretin yüzde 65,4’üne düşürdünüz"

Çelik "Siz ne yaptınız. En düşük emekli aylığını herkes için 14 bin 469 TL yaptınız (14 bin 500 bile yapmadınız)! Övündüğünüz bu! En düşük emekli aylığını asgari ücretin yüzde 65,4’üne düşürdünüz. Halep ordaysa arşın burada Mehmet Şimşek Bey" diyerek sözlerini tamamladı.