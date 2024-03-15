Prof. Dr. Hakan Kara'dan, Merkez Bankası çıkışı

Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası tarafından açıklanan mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

Sürekli alttan ıskalanıyor...

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kara, grafik paylaşarak söz konusu anket sonuçlarının piyasayı ikna edemediğinin açık bir sonucu olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Enflasyonu sürekli alttan ıskalayan bir ankete göre bile tahminler her vadede hedeflerin belirgin üzerinde ise enflasyonla mücadelede daha ikna edici bir çerçeveye ihtiyaç olduğu açıktır."

Enflasyonu sürekli alttan ıskalayan bir ankete göre bile tahminler her vadede hedeflerin belirgin üzerinde ise enflasyonla mücadelede daha ikna edici bir çerçeveye ihtiyaç olduğu açıktır. pic.twitter.com/xbPU8ndFdC — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 15, 2024

Merkez Bankası'nın mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,19, dolar tahmini ise 40,53 TL oldu.