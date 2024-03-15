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Prof. Dr. Hakan Kara'dan, Merkez Bankası çıkışı

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın yayımladığı beklenti anketini yorumlayarak, "İkna edici bir çerçeveye ihtiyaç olduğu açık" dedi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara'dan, Merkez Bankası çıkışı
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Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası tarafından açıklanan mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

Sürekli alttan ıskalanıyor...

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kara, grafik paylaşarak söz konusu anket sonuçlarının piyasayı ikna edemediğinin açık bir sonucu olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Enflasyonu sürekli alttan ıskalayan bir ankete göre bile tahminler her vadede hedeflerin belirgin üzerinde ise enflasyonla mücadelede daha ikna edici bir çerçeveye ihtiyaç olduğu açıktır."

Merkez Bankası'nın mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,19, dolar tahmini ise 40,53 TL oldu.

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