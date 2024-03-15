TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,96'den 44,19'a yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 oldu.

Dolar beklentisi

Yıl sonu dolar beklentisi ise 40,02 TL'den 40,53 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak belirlendi.

Faiz beklentisi

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi 45 olarak gerçekleşti.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemindeki gibi yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,8 oldu.