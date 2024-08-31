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Prof. Dr. Naci Görür 2 ili uyardı: 7'nin üzerinde çok yıkıcı deprem olur!

Depremlerle ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur.” diye konuştu.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Naci Görür 2 ili uyardı: 7'nin üzerinde çok yıkıcı deprem olur!
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Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Görür, Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın hazırlayıp sunduğu Gündem programının canlı yayın konuğu oldu.

Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur.” diye konuştu.

"Çok uzak zamanda olamayacak"

Görür, “Şu anda Tunceli’de deprem bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur. Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder.

"Enerji transferi yaşanmış olabilir"

Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli’de çalışıyorlar. Karlıova’ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir.

"Bingöl Karlıova'da 7.4 deprem olabilir"

Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider.” ifadelerini kullandı.

 

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