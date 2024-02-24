Prof. Dr. Naci Görür Gemlik depremi sonrası tarih verdi: Yavaş yavaş stres biriktiriyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 15.14'te yaşan deprem, yerin yaklaşık 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Gemlik depremine ilişkin Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın ardından bir değerlendirme de yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi.

Naci Görür: Yavaş yavaş stres biriktiriyor

Prof. Dr. Görür, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, “Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin hemen ardından yayınladığı mesajda, şöyle yazdı: “Bursa Gemlik Körfezi’nde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.”

Bursa’da yeni bulunan Yenişehir-Kayapa fayına ilişkin de bir değerlendirme yapan Prof. Ercan, şunları yazdı:

* Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır. Bursa’da 3 üniversitenin jeofizik görüntülemeyle belirlediği Kayapa-Yenişehir Kırığı’nın Bursa Ovası’na uzanan kolunun 40 km, doğuda Yenişehir kolunun 55 km olduğu belirtiliyor. Bu kırık geçmişte 1855 depremini yapmıştır.

* İleride de M6 ile M7,2 arasında depremler yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak, ivedi deprem bekleniyor diye bir uyarı söz konusu değildir. Bursa, ne yazık ki, oynak, deprem duyarlı ovaya doğru yayılmayı sürdürüyor. Bu yanlışı halk canıyla ödeyecektir. İzin veren belediye yargılanmalıdır.

7,3 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bursa’da içlerinde yeni keşfedilen fayın olduğu diri fay hatlarını inceledikleri ortak bir çalışma gerçekleştirmişti. Çalışma kapsamında Kayapa’dan Yenişehir arasında 25 noktada sismik ölçüm alınmıştı. Ölçümler sonucunda daha önce aktif fay hattı haritalarında yer almayan 95 kilometre uzunluğunda, 7,3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip aktif bir fayın olduğu tespit edilmişti.