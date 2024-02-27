Prof. Dr. Naci Görür Gemlik için bir kez daha uyardı: Kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir kez daha uyarı geldi. Sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunan Görür, Gemlik'in konumu itibarıyla deprem tehlikesi altında bulunduğu ifade etti.

"Gemlik'in konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde" ifadelerini kullanan Görür, "Bu fay İznik ve Geyve Fayı'nın devamı. Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolunu oluşturuyor" dedi.

Yapılan çalışmaları işaret eden Görür, güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldığını ancak ilçenin 7 ve üstü bir depreme dayanamayacağı uyarısında bulundu.

Görür şunları kaydetti:

*Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemlik'in konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayı'nın devamı. Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolunu oluşturuyor.

*Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz.

*Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik’te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır.