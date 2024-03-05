Prof. Dr. Naci Görür, Süleyman Pampal, Ahmet Ercan: Çanakkale'deki deprem sonrası 7 ve üzeri uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Balıkesir ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bursa’da bir kişinin korkuyla ikinci kattan atladığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Çanakkale'deki deprem sonrası deprem bilicimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gönen fayını işaret ederek 7.2 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Görür, Stres birikiminin olduğu bir bölge olduğunu ifade ederek uyarıda bulundu. Prof. Dr. Görür, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün akşam Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir. Sevgiyle."

Prof. Dr. Ercan'dan uyarı: 6,8 ile 7,4 büyüklüğü arasında bir depreme gebe

Prof. Dr. Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu olduğunu söyledi. 4.9'luk depremi biriken gerginliğin belirtisi olarak yorumlayan Ercan, 6,8 ile 7,4 büyüklüğü arasında deprem uyarısı yaptı. Prof. Dr. Ercan şunları kaydetti:

* Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.

* Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir.

Süleyman Pampal'dan 7 ve üzeri uyarısı

Prof. Dr. Süleyman Pampal ise bölgedeki peşi sıra meydana gelen depremleri değerlendirdi. Pampal, "Burası Yenice-Gönen fayının bulunduğu bölge. Batı bölgede zaten yıkıcı depremler yakın tarihimizde oldu. Anadolu Fayı'nın güney kolunun doğu ucunda da 7'nin üzerinde 2 deprem var. O kuzey kol, İstanbul'un Silivri açıklarında Avrupa Yakası'nın sahil kesimine yakın. Orta Marmara Fayı'nın kırılmasıyla oluşacak olan İstanbul'u tedirgin eden deprem. Ama Güney'de de tehlike olduğunu vurguladığım gibi toplamda 4 yıkıcı deprem yapmış. Bunun arasında kalan yani Bursa'nın içinden geçen ve 7.5'e kadar deprem üretme potansiyeli olan aktif fay var. O nedenle bölge bizi tedirgin ediyor. 7 ve üzeri büyüklüğündeki deprem sadece İstanbul, Bursa ve Yalova, Balıkesir, Çanakkale'yi değil aynı zamanda tüm Marmara Bölgesi'ni etkileyecek bir deprem olacak. Şu anda depremin olduğu yerde değil de Doğu'ya doğru, Bursa-Yalova arasındaki kesimde İznik, Pamukova ve Gölyaka'ya kadar olan kesimde kırılmamış, Çınarcık çukurluğunda güney kol üzerinde parçalar var. Bunların her biri 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeli taşıyor" uyarısında bulundu.