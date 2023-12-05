Prof. Dr. Naci Görür'den fay hattındaki 18 ille ilgili kritik açıklama

Daha Önce Kahramanmaraş bölgesinde oluşabilecek depremler konusunda sık sık uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bir Youtube kanalında fay hattı üzerinde bulunan 18 ili tek tek sayarak uyarıda bulunmuştu. Prof. Görür, bu programda Kahramanmaraş'ta yaşadığı bir olayı da gözyaşları içinde anlatmıştı.

Prof. Görür bu programda masaya yatırdığı "fay hattındaki iller" ile ilgili sözlerine sosyal medya üzerinden açıklık getirdi.

Görür, bahse konu çalışmanın Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odasının hazırladığı bir rapor olduğunu belirterek, yetkilileri harekete geçirmek farkındalığı artırmak için bu raporu komuoyuyla paylaştıklarını belirtti.

Görür X sosyal medya platformu üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, benim Kafa tv ve radyoda anlatmaya çalıştığım “Fay Üzerinde Yaşayan İllerimiz” esasen Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odasının hazırladığı bir rapordur. Bu raporlar tüm jeologlarımızın yıllarca arazide çalışıp ürettikleri bilgileri içerir. Odamız insanlarımız depremde ölmesin diye bu raporları hazırlayıp tüm yetkililere sunmuş ve gerekli uyarıları yapmıştır.

Yetkililerimizi harakete geçirmek, halkımızın farkındalık yaratmak için biz bu raporları kamuoyuna duyuruyoruz. Yöneticilerimizden deprem dirençli yerleşim alanları talep ediyoruz, sevgiyle..."