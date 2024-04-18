Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya ve Tokat depremleri hakkında açıklama

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ve bugün Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Görür sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dün ve bugün depremler oldu. Dünkü Malatya, Battalgazi’de 4,3 büyüklükte, diğeri Sulusaray Tokat’ta ve 4,1 büyüklükte. Malatya depremi muhtemelen Doğanşehir’den Yeşilyurt yakınlarından Malatya’ya uzanan bir fay üzerindedir. Bu fay MTA canlı fay haritası üzerinde yoktur. Bu fay bu aralar sıkça 4 mertebesinde deprem üretmektedir. Bugün Tokat’ta olan deprem, KAF’dan ayrılan ve GB istikametinde Anadolu levhası içerisine uzanan bir fay üzerindedir." ifadelerini kullandı.