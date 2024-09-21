Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'tan acı haber geldi. İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaştı ve yere yığıldı.

Kalp masajı yapılan Arolat, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 52 yaşında hayatını kaybeden Arolat'ın menajeri Halil Yıldırım, "Ben Antalya'daydım. Sahnede kalp krizi geçirmiş. Hemen hastaneye kaldırmışlar ama kurtarılamamış. Acı haber biraz önce geldi. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

"Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" demişti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli YouTube kanalında, üç gün önce katıldığı programda "Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" demişti.

Metin Arolat, 1995 yılında hem "Dert Değil" şarkısıyla hem de bu şarkıya çektiği kliple adını duyurmuştu.

Metin Arolat kimdir?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir'de doğdu. Annesi Çerkes, babası banka memuru ve İstanbulludur. Babası Türk Hava Yolları'nın logosunu tasarlayan kişidir. Babasının büyük dedesi Hasan İzzet Paşa, dedesi ise ünlü Türk şairi Ali Mümtaz Arolat'tır. Amcası gazeteci Osman Saffet Arolat, kuzeni ise mimar Emre Arolat'tır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Abisi Demir Arolat trafik kazasında hayatını kaybedince mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındı.

İstanbul’da ilk olarak Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü aldı. Bir süreliğine Amerika’ya gidip Chicago’da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye dönünce Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı.

Albümleri

1995: Ayrılık Olmaz

1998: Yine Bir Başıma

2005: Kabul Et

2010: Lütfen Yaz Gelsin (Single)

2010: Çok Daha Ötesi

2014: Karavan