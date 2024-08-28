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Ünlü tarihçi Necdet Sakaoğlu vefat etti

Ülkemizin önde gelen tarihçilerinden Necdet Sakaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bartın'ın Amasra ilçesinde vefat eden Sakaoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Amasra şehir mezarlığına defnedilecek.

Haber Merkezi
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Ünlü tarihçi Necdet Sakaoğlu vefat etti
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Ülkemizin önde gelen tarihçilerinden Necdet Sakaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bartın'ın Amasra ilçesinde vefat eden Sakaoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Amasra şehir mezarlığına defnedilecek.

Ünlü tarihçinin öldüğünün haberini akrabası Murat Alper, sosyal medya hesabından duyurdu: "Eniştem, çok değerli Tarihçi, yazar, düşünür, Amasranın çok önemli değeri Necdet Sakaoğlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın Amasrada ikindi namazına müteakip Amasra şehir mezarlığına defnedilecektir. Allahtan rahmet tüm aile ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu sözcüsü ünlü editör arkeolog Nezih Başgelen, sosyal medya hesabından ölümle ilgili üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı: "Ülkemizin müstesna değerlerinden : yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu tarihi, Osmanlı tarihi ve eğitim tarihi konularındaki özgün çalışmaları ile tanınan tarihçi, öğretmen ve yazar kadim dostum sevgili Necdet Sakaoğlu (29 Eylül 1939 Divriği- Amasra 2024 ) da aramızdan ayrılmış. Pek çok açıdan kederim büyük, üzüntüm derin. Ailesinin, kültür sanat ve tarih camiamızın, dostlarının başı sağ olsun. Nur içinde yatsın. Ruhu şad olsun."

Amasra Belediyesi'nden yapılan sosyal medya mesajında ise "Amasra Yasta! Kentimizin canlı hafızası, Çeşm-i Cihan’nın hazinesi Prof. Dr. Necdet Sakaoğlu’nu kaybettik. Başın sağolsun Amasra… Necdet Sakaoğlu(1939-2024)" ifadelerine yer verildi.

Ünlü tarihçinin öldüğünün haberini akrabası Murat Alper, sosyal medya hesabından duyurdu: "Eniştem, çok değerli Tarihçi, yazar, düşünür, Amasranın çok önemli değeri Necdet Sakaoğlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın Amasrada ikindi namazına müteakip Amasra şehir mezarlığına defnedilecektir. Allahtan rahmet tüm aile ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu sözcüsü ünlü editör arkeolog Nezih Başgelen, sosyal medya hesabından ölümle ilgili üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı: "Ülkemizin müstesna değerlerinden : yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu tarihi, Osmanlı tarihi ve eğitim tarihi konularındaki özgün çalışmaları ile tanınan tarihçi, öğretmen ve yazar kadim dostum sevgili Necdet Sakaoğlu (29 Eylül 1939 Divriği- Amasra 2024 ) da aramızdan ayrılmış. Pek çok açıdan kederim büyük, üzüntüm derin. Ailesinin, kültür sanat ve tarih camiamızın, dostlarının başı sağ olsun. Nur içinde yatsın. Ruhu şad olsun." Amasra Belediyesi'nden yapılan sosyal medya mesajında ise "Amasra Yasta! Kentimizin canlı hafızası, Çeşm-i Cihan’nın hazinesi Prof. Dr. Necdet Sakaoğlu’nu kaybettik. Başın sağolsun Amasra… Necdet Sakaoğlu(1939-2024)" ifadelerine yer verildi.

Necdet Sakaoğlu kimdir?

Necdet Sakaoğlu (d. 29 Eylül 1939; Divriği, ö. 27 Ağustos 2024, Amasra), yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu tarihi, Osmanlı tarihi ve eğitim tarihi konularındaki çalışmaları ile bilinen Türk tarihçi, öğretmen ve yazardır.

1939'da Sivas, Divriği'de doğan Sakaoğlu, Divriği Atatürk İlkokulu'nu (1951), Nuri Demirağ ortaokulu (1954), Sivas valisi Muammer Bey'in yaptırdığı öğretmen okulunu (1957) ve en son olarak da, İstanbul Çapa'daki kitabesinde adı "Dârül-Muallimat-ı Aliye" olan Eğitim Enstitüsü'nü bitirmiştir.

Tarih, folklor ve edebiyat alanlarında önemli araştırmalara imza attı. Tarihin karanlıkta kalmış yanlarını aydınlatan çok sayıda haber ve makaleye imza attı.

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