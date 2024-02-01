Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul için uyardı: Riskli ilçeleri sıraladı, 7.5'e kadar deprem üretebilir

Marmara Körfezi'ndeki peş peşe yaşanan depremlerle ilgili olarak Prof. Dr. Okan Tüysüz değerlendirmelerede bulundu.

Tüysüz, "Gemlik Körfezi'ndeki 3.4 büyüklüğündeki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi" sorusuna yanıt verdi. "Bunun İstanbul depremiyle ilgisi yok. Bu Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içerisindeki başka bir kolu üzerinde meydana gelen bir depremdir" ifadelerini kullanan Tüysüz şunları söyledi:

Büyük İstanbul depremi için KAF'ın kuzey kolunu işaret etti

"Hepimizin bildiği gibi 5.1 büyüklüğünde Gemlik Körfezi içerisinde bir deprem meydana gelmişti. Buradaki fayların yapısına baktığımız zaman çok parçalı, küçük, çok sayıda fay var. 5.1’lik deprem olasılıkla buradaki diğer fayları kısmen etkilemiş o nedenle de o günden bugüne kadar deprem olmaktadır. Burada büyük bir deprem potansiyeli yoktur. Ama Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu farklı bir koldur. Büyük İstanbul depremini oluşturmasını beklediğimiz bu kuzeydeki koldur. Kendisi kırılırsa beklediğimiz depremi oluşturmuş olur."

Halk TV'de soruları yanıtlayan Prof. Dr. Tüysüz, büyük Marmara Depremi’ne ilişkin önlem alınmazsa ortaya çıkacak senaryoları şöyle sıraladı:

"Türkiye açısından altından kalkılması zor bir durum ortaya çıkacak. Marmara Denizi içinde üzerinde deprem beklediğimiz fay kırıldığı takdirde; bu birkaç parçalı faydır. En büyüğü 7.5’e varabilecek 7.2’ye varabilecek depremler üretir. Böyle depremler olduğunda özellikle İstanbul’un ve Marmara Denizi’ne bakan kıyılarında ciddi anlamda hasar meydana gelebilir.

İstanbul’un Asya yakasında Tuzla’dan başlayan Kadıköy’e kadar uzanan Avrupa Yakası’nda aşağı yukarı Eminönü, Eyüp, Fatih’ten başlayıp Silivri’ye kadar uzanan ve daha ötede de Tekirdağ kıyılarına vuracak bir deprem meydana gelecektir. Bu deprem sadece İstanbul’la sınırlı kalmaz Kocaeli’nde, Yalova’da Balıkesir’de de hasarlara yol açabilir. Hatta Çanakkale’ye kadar etkili olabileceğini düşünüyoruz. Tabii İstanbul’un temel sorunu aslında sadece deprem değil. Deprem olacak yerdeki nüfusun fazla artmış olmasıdır.

"İstanbul tsunami için elverişli bir yer mi?"

Geçmiş depremlere baktığımız zaman gerek İstanbul’da gerekse Marmara’nın diğer kesimlerinde tsunami olmuştur. Geçmişte bir yerde ne olmuş ise gelecekte de aynısı olabilir. Dolasıyla, Marmara kıyılarında tsunami tehlikesi vardır. Bu tehlike de araştırılmıştır. İBB ve üniversitelerin ortaklığında bunun nerelerde, ne kadar metre etkili olacağı, hangi mesafelerde kıyıdan içeriye gireceği hepsi senaryolar halinde ortaya konulmuştur."