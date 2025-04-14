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QNB Finansbank ve Enpara çöktü mü? Bankadan açıklama geldi

QNB Finansbank ve dijital bankacılık platformu Enpara, 14 Nisan 2025 tarihinde kullanıcılar tarafından bildirilen erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı mobil bankacılık uygulamalarına ve internet bankacılığına giriş yapamadığını problem yaşadığını bildirdi.

Haber Merkezi
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QNB Finansbank ve Enpara çöktü mü? Bankadan açıklama geldi
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Sosyal medyada QNB Finansbank ve Enpara kullanıcıları, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapamadıklarını bildirdi. 

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında “Geçici bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyin” gibi hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Bankadan açıklama geldi

QNB Finansbank ve Enpara’dan 14 Nisan 2025 tarihi itibarıyla çeşitli sorunlar yaşandı. Kullanıcılar yaşadıkları bu problemi bankanın resmi X (Twitter) hesabına yöneltti. Bankanın resmi destek hesabı ise kullanıcılara “Merhaba, öncelikle yaşanan aksaklık için çok üzgünüz. Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımızda geçici bir süreliğine problem yaşanmış olup, teknik ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” yanıtını verdi.

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